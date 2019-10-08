Halk plajları lüks otellere (mi) verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan “tescil harici” taşınmazların da olduğu ve halen halk plajı olarak kullanılan sahilleri, 5 yıldızlı lüks otel yapımı için ihaleye çıkardı. Halka kapanıp, yerli ve yabancı otel sahiplerine verilecek sahillere en az 49 yıl yurttaşların girme imkanı kalmayacak.

Sözcü'nün haberine göre, Bakanlığın verdiği ihale ilanına göre, Antalya'nın Kemer Çamyuva, Göynük ve Tekirova turizm bölgelerinde 5 yıldızlı ve 500 ila bin yataklı otel yapmak isteyenlere devletin elindeki araziler tahsis edilecek. Antalya dışında da yine 5 yıldızlı olmak şartıyla Bodrum Gündoğan'da 550 yataklı, Sakarya Akyazı'da da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi yapacak yerli ve yabancı yatırımcılara arazi tahsis edilecek.

TESCİL HARİCİ YERLER

Bakanlığın Antalya Çamyuva ve Tekirova ile Bodrum Gündoğan Kızılburun mevkiinde yapılacak 5 yıldızlı otellere tahsis etmek için ihale açtığı 3 alanın da “devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) bulunan tescil harici taşınmaz” olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, ihale duyurusunun altındaki dip notta da yer aldı. Tekirova'daki alanın mülkiyetinin aynı zamanda ormana ait olduğu da bildirildi.

Vira Haber