Hamburg Süd RCM sistemini piyasaya sürdü

Danimarka denizcilik devi Maersk'ün bir parçası olan Hamburg Süd, başarılı denemeleri tamamladıktan sonra RCM'yi başlattı. Maersk, Hamburg Süd'i 2017 yılının Kasım ayında yaklaşık 4 milyar dolara satın almıştı.

Uzaktan Konteyner Yönetimi (RCM) sistemi ile müşteriler, RCM platformunu kullanarak, reefer kabı içindeki gerçek parametreleri nispi nem, sıcaklık ve O₂ ve CO₂ konsantrasyonları dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor..

Bu verilerden yararlanarak, kullanıcılar tedarik zincirlerini gözlemlerken, daha verimli olmasını sağlayabilliyor ve işletme maliyetlerini de azaltabiliyorlar.

Hamburg Süd'e göre, RCM platformu, kullanıcıların soğuk işlem kargoları için çevrimiçi prob verilerine erişmelerini sağlıyor.

Hamburg Süd ve Maersk yen sistemi şimdiden reefer konteyner filosuna kurdular.

Dijital müşteri arayüzünün kapsamlı testlerinin ve geliştirilmesinin bir sonucu olarak, Hamburg Süd PC, tablet veya akıllı telefon kullanarak erişilebilen kullanıcı dostu bir çevrimiçi araç sunuyor.

RCM ile kullanıcılar, rezerve ettikleri referans konteynerlere ve kalkış ve varış limanlarına ait bilgilerin yanı sıra gemi adları ve konteyner numaralarına ilişkin bütün bilgileri görebiliyor.

Yolculuk Günlüğü, terminale teslim veya gemiye yükleme ve boşaltma da dahil olmak üzere konteynerin nakliyesi ile ilgili hayati bilgileri gösteriyor.

Müşteriler, verileri bir Excel listesi olarak indirebiliyor veya doğrudan gönderilerin alıcısına gönderebiliyor.

RCM ile ayarlarda standart parametrelerden herhangi bir olumsuz değişiklik olması durumunda kullanıcılara haber veriliyor. Hamburg Süd'ün operasyon ekibi, kritik limit değerlerin aşılması veya sürdürülmemesi durumunda sistem tarafından uyarılıyor.

Hamburg Süd'in baş ticari sorumlusu Frank Smet “RCM ile, her iki dünyanın da en iyisini bireysel müşterilerimiz için mümkün olan bireysel gereksinimlere göre özel olarak tasarlanan dijital teknoloji ile birleştiriyoruz’’ açıklamasını yaptı.

Vira Haber