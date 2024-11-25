Hamsi Az Avlanınca Fiyatı İkiye Katlandı

Trabzon Balık Hali’nde hamsinin kilosu 175-200 TL’den satılırken, daha önce bol görünen hamsi ve palamudun yerini bu defa tezgahlarda sahneyi istavrit aldı.

Hava muhalefeti nedeniyle hamsi az geldi



İstavritin fazla geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise ”Hava şartlarından dolayı bugün az hamsi geldi. Dün kilosu 125-150 TL idi bugün 175 TL. Bugün genelde istavrit mezgit daha fazla geldi. İstavritin kilosu 100-125 TL, Mezgit 150 TL, palamut 175 TL, hamsi 175 TL. Hamsi geçtiğimiz günlerde boldu, bugün az geldi “ diye konuştu.

Hamsinin yerini istavrit aldı

Hamsinin yerini istavritin aldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Hamsi az avlandığı için bugün az geldi ancak istavrit bol, hamsinin yerini istavrit aldı diyebiliriz. Ortama on kasa hamsi, bin kasa istavrit avlandı. Bundan sonra istavrit ile devam edeceğiz herhalde. Fiyatlarımız hamsi 200 TL, istavrit 75 TL, mezgit 150 TL, barbun 250 TL. Hava muhalefeti dolayısıyla avlanma az oluyor. Fiyatlar bir hafta öncesine göre ikiye katlandı diyebiliriz. Bir hafta önce hamsinin kilosu 75 TL idi şimdi 200 TL” ifadelerini kullandı.

Vira Haber