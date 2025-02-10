Hamsi Sevenlere Kötü Haber

Geçen hafta başta Düzce olmak üzere Batı Karadeniz bölgesinin birçok noktasında kar yağışı etkili oldu. Hamsinin kulağına kar suyu girince daha lezzetli olacağına inanan vatandaşlar, tezgahlarda hamsiyi göremeyince hayrete düştü.

Düzce'de balıkçılık yapan Hülya Kılıç, "Kar geldi ama hamsi bitti. Bu işte bir terslik var. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçsın' denir ama maalesef kar yağmaya başladı ve hamsimiz yok oldu. Bekliyoruz, bakalım denizdeki fırtına bitsin de hamsimiz çıksın. Tezgahta istavrit, barbun, alabalık, mezgit gibi balıklarımız var. Şu anda sadece hamside yokluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber