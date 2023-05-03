Haritacılar, Beyaz Kıta'da Piri Reis'in İzinde

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak, Piri Reis'in izinde, kıtada denizden ve karadan koordinatları belirlemeye yönelik ölçümler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Harita Genel Müdürlüğü tarafından Horseshoe Adası'nda yapılan jeodinamik ölçümler ve Dismal Adası'nda bulunan Küresel Konumlama Uydu Sistemleri (GNSS) istasyonu ile yer bilimleri literatürüne katkı sağlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Horseshoe Adası'nın batısında yer alan Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler yaptı.

Piri Reis, 1513 tarihli dünya haritasında Antarktika'ya ait en yakın toprakları Güney Amerika kıtasının en güney bölgelerini çizerek oluştururken, Türk bilim insanları da 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Piri Reis'in izinde haritacılık alanında çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, aynı zamanda her yıl Antarktika'ya gerçekleştirilen seferlere de katılıp deniz ve karasal alanda yaptıkları haritaları geliştirerek güncel hale getiriyor.

"Jeodinamik noktalarda statik GNSS gözlemleri gerçekleştirmekteyiz"

Harita Genel Müdürlüğü adına sefere katılan Mühendis Üsteğmen Faruk Yalçın, Antarktika'da 8 adet GNSS gözlem noktası ve bir sabit GNSS istasyonu bulunduğunu hatırlatarak, "Antarktika kıtasına gerçekleştirilen seferler sürecinde jeodinamik noktalarda statik GNSS gözlemleri gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda Dismal Adası üzerinde bulunan sabit GNSS istasyonumuzun 1 yıl içinde depolamış olduğu verileri aktarmakta, istasyonumuzun bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Yalçın, jeodinamik noktalarda yapmış oldukları GNSS gözlem verileri ile sabit GNSS istasyonlarından aldıkları verileri birleştirdiklerini aktararak, "Bazı parametrelere dayalı veri analizi sonucunda bölgenin yıllık milimetre mertebesinde jeodinamik hareketliliği hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Bu yapmış olduğumuz çalışma, hem haritacılıkta alanında araştırma yapan bilim insanları için hem de Antarktika yer bilimleri literatürüne katkı sağlanması anlamında önem arz etmektedir." diye konuştu.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı'ndan Üsteğmen Deniz Çiçek de sefer süresince Horseshoe Adası'nda günde 12-13 saatlik çalışma ile Lystad Körfezi'nin haritasının çıkarılması için gerekli tüm veriyi topladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Günlük öğünlerimizden dahi feragat ederek, müthiş bir emek harcayarak buraya kadar gelebildik. Santimetre hassasiyetinde 4-5 kilometre yol yürüyerek sahil hattı verisi topladık. Bu sahil hattı verisi batimetrik verilerle birleştiği zaman bir seyir haritası oluşturacak ve bu seyir haritası da tüm dünyada kullanılabilecek. Tüm dünyanın yüzer ve dalar unsurlarının burada kullanabileceği emniyetli bir harita olacak. Bu anlamda ülkemize kattığımız bir katkı varsa çok gurur duyuyoruz."

Vira Haber