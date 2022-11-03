Hasan Naiboğlu'nun Acı Günü
Denizcilik eski müsteşarı Hasan Naiboğlu'nun muhterem annesi Sare Naiboğlu vefat etti.
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Merhumenin cenazesi 3 Kasım Perşembe (bugün) Rize Pazar Sahil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından kabristana defnedilecek.
Vira Haber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Hasan Naiboğlu, vefat, Denizcilik eski müsteşarı
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