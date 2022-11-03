İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Hasan Naiboğlu'nun Acı Günü
Hasan Naiboğlu'nun Acı Günü

Hasan Naiboğlu'nun Acı Günü

Denizcilik eski müsteşarı Hasan Naiboğlu'nun muhterem annesi Sare Naiboğlu vefat etti.

A+A-

Merhumenin cenazesi 3 Kasım Perşembe (bugün) Rize Pazar Sahil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından kabristana defnedilecek.

Vira Haber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vira Haber

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.