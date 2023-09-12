Hat-San Tersanesi Halka Arz Oluyor

Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, “Güçlü altyapımız, üretim tesislerimiz, alanında uzman ekibimiz ve katma değerli ihracatımızla sektörümüz ve ülkemiz için artı değer yaratıyoruz. Halka arz ile birlikte Hat-San Tersanesi’nin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, büyüme stratejimiz kapsamında yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve sektörümüze sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Hat-San Tersanesi, halka arz için talep toplamaya başlıyor. İnfo Yatırım liderliğinde pay başına 22,60 TL sabit fiyatla talep toplama 14 Eylül’de başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arza HATSN kodu ile kolayca katılım sağlanabilecek.

Hat-San Tersanesi'nin sermaye artırımı yoluyla halka arz edeceği 33.462.907 adet nominal değerli paylarla birlikte Pekar Grup İnşaat A.Ş'nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 44.300.000 TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak.

“Büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlara devam edeceğiz”

Halka arza ilişkin konuşan Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, “Güçlü altyapımız, üretim tesislerimiz, alanında uzman ekibimiz ve katma değerli ihracatımızla sektörümüz ve ülkemiz için artı değer yaratıyoruz. Ulusal ve uluslararası müşterilerimizin yeni gemi inşası, gemi tamir bakımı, gemi dönüşümü ve yüzer havuz inşası alanlarında çözüm ortağı olarak hareket ediyoruz. Bugün 30'dan fazla ülkeye hizmet veriyoruz. Üretim kabiliyetimizle, dünyanın en büyük enerji gemisinin dönüşüm projesi, Avrupa'nın en büyük ve en uzun mavnalarından birinin boyunun uzatılması yanı sıra donanmamızın kullanımı için inşa ettiğimiz 10.000 ton kapasiteli askeri yüzer havuz gibi önemli projelere imza attık ve imza atmaya devam edeceğiz. Halka arz ile birlikte Hat-San Tersanesi’nin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, büyüme stratejimiz doğrultusunda yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve sektörümüze sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mehmed Halid İsmail Pepe, "Halka arzdan elde edeceğimiz geliri büyüme stratejimiz doğrultusunda yatırım olarak değerlendireceğiz. Net gelirin tamamını kapasitemizi artıracak aynı zamanda mevcut kapasite ve kabiliyetlerimizi iyileştirecek alanlarda kullanacağız. İlk önceliğimiz yeni bir yüzer havuz olacak. Bununla birlikte tesislerimizin, makinelerimizin verimliliğinin artırılması ve son teknolojiyle donatılması için de yatırımlar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

2023’ün ilk çeyreğinde %121 FAVÖK artışı

Hat-San Tersanesi, 2020 yılında 384,2 milyon TL ciro elde ederken, cirosunu 2021 yılında 458,1 milyon TL’ye, 2022 yılında ise %147 artışla 1,1 milyar TL’ye çıkardı. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %112 artış gerçekleştirdi. Aynı dönemde FAVÖK'ü ise %121 artış gösterdi. 2020 - 2022 yılları arasında net karının yıllık bileşik büyüme oranı %533 olan Hat-San Tersanesi, 2023 yılının ilk çeyreğinde 49 milyon TL net kar elde etti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İzahname ve ekleri ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.org.tr), Hat-San Tersanesi’nin www.hat-san.com.tr ve İnfo Yatırım’ın www.infoyatirim.com adresli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber