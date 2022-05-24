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Hatay-KKTC Deniz Otobüsü Seferlerine Olumsuz Hava Engeli

Hatay-KKTC Deniz Otobüsü Seferlerine Olumsuz Hava Engeli

Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.

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Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği duyuruldu.

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