Hatay-KKTC Deniz Otobüsü Seferlerine Olumsuz Hava Engeli
Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.
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Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği duyuruldu.
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Etiketler : hado, hatay, kıbrıs, deniz otobüsü, sefer
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