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Hatay'da Balık Tutmak İçin Botla Denize Açılan Genç Kayboldu

Hatay'da Balık Tutmak İçin Botla Denize Açılan Genç Kayboldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu.

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Alınan bilgiye göre, Ali Nail Gündoğan (23), balık tutmak için dün akşam saatlerinde Çevlik Sahili'nden botla denize açıldı.

Gündoğan'dan haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

Ekipler, Gündoğan'ın bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.

Vira Haber

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