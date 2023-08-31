Hatay'da Bitkin Bulunan Caretta Caretta Tedaviye Alındı

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Çevlik sahilinde bitkin haldeki caretta caretta türü deniz kaplumbağasını fark etti.

Ekipler, deniz kaplumbağasını Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Caretta caretta, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlkyardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şubesi Müdür Vekili Nuri Akın, caretta carettanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yaralanmalarının genellikle balık ağına takılma, tekne motoruna çarpma ya da farklı türlerin saldırısı sonucu meydana geldiğini aktaran Akın, türlerin korunması için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Akın, vatandaşlardan yaralı ya da bitkin deniz kaplumbağası görmeleri durumunda yetkililere haber vermelerini istedi.

Vira Haber