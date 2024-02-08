Hatay'da Otomobil Asi Nehri’ne Uçtu

Ekipler otomobili çıkarmak için çalışma başlatırken, otomobilin içinde birilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

İddiaya göre, merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri’ne düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobili çıkarmak için çalışma başlatırken, olay yerine dalgıçlar da sevk edildi. Botla nehre açılan dalgıçlar akıntı nedeniyle dalış yapamazken, aracın içinde birilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

Vira Haber