Hatay’da Sağanak Yağış: Tekneler Zarar Gördü

Gece saatlerinden itibaren Hatay’ın Arsuz ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Madenli Balıkçılar Barınağı’nda 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar görürken yollarda su birikintileri oluştu.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Üstün, ekiplerin tıkanan kanalların açılması ve yollardaki su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Vira Haber