Hatay’ın 158 Kilometrelik Sahil Şeridinde Hummalı Temizlik

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde zaman geçirebilmesi adına denize kıyısı olan 7 ilçede sahil boyunca kıyı temizliği gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri; bu kapsamda Erzin Burnaz Sahili, İskenderun Sarıseki Sahili, Yayladağı Karamağara Koyu, Dörtyol, Payas, Arsuz, Samandağ sahili ve kıyılarında temizlik çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede konforlu zaman geçirebilmeleri ve turizmin canlandırılması hedefleri doğrultusunda kıyı şeridinde temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini, temizlik çalışmalarının ekolojik yaşamın korunması noktasında çok önemli olduğunu belirtti.

Vira Haber