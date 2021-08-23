Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır Dalışı

22 gün 22 gece süren destansı mücadeleyi anmak isteyen Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Ankara Polatlı ve Haymana’daki cepheleri gezdikten sonra Sakarya Nehri’nin Eskişehir’de doğduğu su kaynağında dalış yaptı. Gönüllü dalgıçlar Atatürk’ün tarihe geçen sözlerini anlatan pankartı sualtında açtı.

Anadolu’yu parçalamak ve Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri’nin desteğiyle İzmir’e çıkan Yunan ordusunun büyük saldırısını Sakarya Ovası’nda durduran Türk ordusu destansı bir başarı elde etmişti. Büyük silah ve asker üstünlüğüne rağmen 22 günün sonunda geri çekilmek zorunda kalan Yunan ordusu, Anadolu’ya giremeyeceğini anlamıştı. Başkomutan olarak savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk’ün cephe komutanlarına verdiği ‘Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz’ emri savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştı.

Kutlanmaya başlanan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı nedeniyle Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri İstanbul’dan yola çıkarak Ankara’ya geldi. Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkan 26 dalgıç daha sonra Birinci ve İkinci Meclis’i ziyaret etti. Daha sonra Polatlı ve Haymana ilçelerindeki Alagöz Karargahı Müzesi, Duatepe Anıtı, Mangal Dağı ve Türbetepe ziyaretlerini gerçekleştiren topluluk, Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı olarak bilinen Sakarya Nehri’nin doğduğu su kaynağında anı dalışı yaptı. Suya giren dalgıç ekibi, ‘Hattı müdafa yoktur. Sathı müdafa vardır’ yazılı pankart ile Türk bayrağı açtı.

Sualtında Pankartla Zaferi Hatırlattılar

Sualtında unutulan ya da hatırlanmayan ulusal değerlerimizi hatırlatmak için kurulan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu adına konuşan Metin Karadağ, “Sakarya Meydan Muharebesi, Avrupalı devletlerin Türkleri Anadolu ve Balkanlardan çıkarma faaliyeti olan Şark Meselesinde gerileyişimize son vermesi, Sevr Antlaşması’nı gerçekleştirmek isteyen İtilaf devletlerinin ve Yunanistan’ın faaliyetlerinin başarısız olacağını ispat etmesi, Millî mücadele hareketinin başarılı olacağına inancı perçinlemesi, Mustafa Kemal’in liderliğini içte ve dışta tartışmasız kabul ettirmesi ve uluslararası etkileri ile önemli bir dönüm noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı nedeniyle önce savaş alanlarını gezdik. Bugün de Sakarya Nehri’nin doğduğu Çifteler Sakaryabaşında, Çifteler Belediyesi’nin desteğiyle çok güzel bir dalış yaptık. O günleri hatırlatmak bizim en büyük amacımız. Çünkü bu savaş orantısız güce rağmen Mustafa Kemal’in ve ordusunun direnişiyle Anadolu’yu korumuş. Bizde üzerimize düşeni yaparak anmak istedik. Bizlere destek olan; Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Çifteler Belediyesi, Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü, İstanbul1881, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Esenyel Partner Hukuk Bürosu’na bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sakarya Cephesindeki Ruhu Yaşadık”

Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü Sorumlusu Derya Ateş ise, “Bu etkinliğimizde, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl anısına Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu’nu ağırladık. Gelen arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bizler de Sakarya Ovası’nı bereketlendirirken ulusal kurtuluş savaşımızın dönüm noktası olan Sakarya cephesini ve zaferini hatırlatmaktan gurur duyduk. Adeta 100 yıl önce Sakarya cephesinde yaşanan ruhu yaşadık” dedi.

Vira Haber