Hava kirliliği pahalıya patlıyor

Greenpeace’in yaptığı “Toksik Hava: Fosil Yakıtların Bedeli” adlı raporda hava kirliliğinin ülkelere farklı boyutlardaki maliyetleri incelendi. Fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinin yılda 4,5 milyon ölüme ve 2,9 trilyon dolar maddi kayba neden olduğu görüldü.

Türkiye'ye 21 bin dolara mâl oluyor

Raporda Türkiye’ye dair yer alan veriler de fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin, Türkiye’ye yılda ortalama 21 bin dolara mâl olduğu görüldü. Bu konuda başı ise Çin, ABD ve Hindistan çekiyor. Çin, ABD ve Hindistan, sırasıyla yılda yaklaşık 900 milyar dolar, 600 milyar dolar ve 150 milyar dolar ile kirlenmenin en yüksek ekonomik maliyetini taşıyor.

Erken ölümlerde Türkiye 15. sırada

Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği tüm dünyada bir yıl içerisinde milyonlarca cana ve maddi kayba neden oluyor.

Erken ölüm oranlarında da Türkiye incelenen 196 ülke arasında 15. sırada yer alıyor. Hava kirliliğine bağlı erken ölümlerin oranında da yine Çin, Hindistan ve ABD en üst sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye aynı zamanda trafikten kaynaklı hava kirliliğinde ABD, Almanya, Rusya ve Japonya ile birlikte başı çekiyor.

Vira Haber