Hava Sıcaklığı Ülke Genelinde Artacak
Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, bugünden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.
Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.
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Etiketler : hava sıcaklığı, artış
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