Havaların Soğuması Balık Fiyatlarında Artışa Sebep Oldu

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan balığa gösterilen talepte azalma yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikle hamsinin kilo fiyatı 70 TL'lere kadar düşerken, bu lezzetli balığın güncel fiyatı bazı tezgahlarda 250 TL'ye kadar çıktı. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı'nda artan fiyatlar karşısında yaşanan düşüş dikkat çekerken, tezgahların da boş kaldığı görüldü.

Mevsim ve hava şartlarından dolayı balıkların fiyatları artmaya başladı



Esnaf havaların düzelmesini bekliyor

Genel olarak yetiştirme balıkların tercih edildiğini söyleyen Akkol, vatandaşların balık tercihlerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Çipura ve levrek çok seviliyor, şimdi mevsimi değil, ama daha hesaplı olduğu için sazan da tercih ediliyor. Çinekop biraz çekildi bahara doğru anca çıkacak, o yüzden o pahalı. Genel olarak satışların yükselmesi için havaların düzelmesini bekliyoruz."

Vira Haber