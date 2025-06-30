Hayalet Ağlara Karşı Temizlik Seferberliği Başladı

Ayvalık ilçesi İlyosta Adası açıklarında, 22 metre derinlikte doğal resif alanlarının üzerini kaplayan büyük bir hayalet ağ tespit edildi. Belediye ve 18 Mart Üniversitesi personelinden oluşan profesyonel dalgıç ekipleri, sualtına dalarak ağı ve verdiği zararları görüntüledikten sonra hayalet ağı denizden çıkardı. Böylece ağın ekosisteme verdiği muhtemel zararların önüne geçilmiş oldu.

Yetkililer, 2025 sezonu süresince Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde temizlik çalışmalarının süreceğini ifade etti. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını isteyen yetkililer, terk edilmiş ağların koordinatlarının alınarak belediyeye bildirilmesi durumunda kısa sürede müdahale edileceğini belirtti.

Yetkililer, "Geleceğimizin teminatı olan denizlerimizi her türlü kirleticiden temizlemek asli görevimizdir" diyerek vatandaşları hayalet ağ temizleme ekibiyle iş birliği yapmaya davet etti. Önümüzdeki yıllarda Marmara Denizi’nde de aynı duyarlılıkla çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Vira Haber