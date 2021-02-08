Haydarpaşa Garı, Faaliyetlerine Yeni Yüzüyle Devam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün İstanbul'a giderek bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı’nda son derece titiz ve nitelikli bir restorasyon çalışması yürüttüklerini kaydetti.

'HAYDARPAŞA GARI’NDA SON DERECE TİTİZ VE NİTELİKLİ BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ'

Yüz yıldan fazla bir zaman İstanbul'u demiryolları ile Anadolu'ya, Bağdat’a ve Hicaz Bölgesi’ne bağlayan Haydarpaşa Gar’ının, sadece İstanbul'un tarihi açısından değil tüm Türkiye’nin tarihi açısından değerli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı: “2. Abdülhamit döneminde 30 Mayıs 1906 da yapımına başlanan Haydarpaşa Garı 19 Mayıs 1908 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir. Ancak 1979 yılında independenta adlı petrol yüklü Romen tankeri İstanbul Boğazından geçerken; Haydarpaşa Garının açıklarında patlamış 43 gemi mürettebatının öldüğü, 27 gün süren büyük yangına ve çevre felaketine yol açan kazada Haydarpaşa Garının camları ve tarihi renkli vitrayları parçalanmıştır. Ayrıca maalesef bildiğiniz üzere 28 Kasım 2010 yılında çıkan yangından dolayı Haydarpaşa Garı’mızın çatısı çöktü, dördüncü katı tamamen kullanılmaz hale geldi ve yapı büyük zarar gördü.”

'İSTANBUL TARİHİNE DAİR YENİ BİLGİLERE ULAŞILMASINA VESİLE OLDUK'

Haydarpaşa Garı’nın aslına uygun bir şekilde yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ve olası bir depreme karşı daha da güçlendirmek üzere komple tadilat ve restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Anıtlar kurulu onayı ile iki etap halinde devam eden çalışmalar kapsamında çok önemli aşamalar kaydettik. Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji müzeler müdürlüğünün kontrolünde; 1.etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık. 11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2.Etap Restorasyonuna başladık.”

“Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Ancak malum İstanbul kadim bir şehir. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında kent tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye götüren neolitik tabakaya ulaştık. İstanbul tarihine dair yeni bilgilere ulaşılmasına vesile olduk. Buna benzer bir durum Haydarpaşa Garı peronlarında rayların iyileştirilmesi çalışmalarında da yaşandı. Çalışmalar sırasında antik Khalkedon (Kalkedon) şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar gün yüzüne çıktı.”

'TARİHİ HAYDARPAŞA GAR ALANI ARKEOPARK & GAR KOMPLEKSİ TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYA’DA BİR İLK OLACAK'

Yine, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, bu tür durumların doğal olarak projelerde istenmeyen gecikmelere neden olabileceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, “Ancak insanlığın ortak mirası olan bu değerlere karşı kayıtsız kalamazdık. Biz de ilgili kuruluşlar ile irtibat kurduk ve ortak çalışmalar yaptık. Kültür ve turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda gün yüzüne çıkan tarihi değerleri halkımızla ve tüm dünyayla paylaşacağız. Bu kapsamda yeni bir çalışmamız var” dedi.

Vira Haber