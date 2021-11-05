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Haydarpaşa mendireği açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı

Haydarpaşa mendireği açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı

Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızalanan 147 metre boyundaki konteyner gemisi kurtarıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Poti'ye seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörü eşliğinde, Ahırkapı'ya demirletilecek. 9957 grostonluk gemi, Liberya bayraklı ve konteyner yüklü." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

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