Hayriye Ana Gemisi Konteyner Gemisi ile Çatıştı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, kaza sonrasında hızla harekete geçerek çevresel kirliliği önlemek ve hasar gören gemileri güvenli bir alana yönlendirmek için müdahale etti.

Olayın detaylarına göre, her iki gemide de hasar meydana geldi ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtalyan Sahil Güvenlik, çatışmanın hemen ardından denizde olası bir petrol sızıntısı veya çevresel kirliliği önlemek için çalışmalarını sürdürdü.

Kazanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmamış olsa da, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Vira Haber