Hazar Gölü Temizliği İçin İlk Adım Atıldı: "Hazar'ın Nefesi" Hizmete Girdi

Elazığ'ın doğal mirası Hazar Gölü'nün yeniden mavi bayrak statüsüne kavuşması amacıyla geliştirilen su temizleme aracı "Hazar'ın Nefesi", Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın girişimleriyle Sivrice'de hizmete alındı. Sivrice ilçesi Hazar Gölü Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Bütce Maliye Genel Müdürü Şinasi Toğrol, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Zafer Koca ile askeri ve sivil kurum yöneticileri katıldı.

Programda kurdele kesiminin ardından gölde ilk temizlik çalışması başlatıldı. Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğü envanterinden Elazığ'a hibe edilen "Hazar'ın Nefesi" adlı tekne, hem yüzey atıklarını toplayacak hem de suyu filtreleyerek göle yeniden kazandıracak. Yetkililer, temizlik çalışmalarının ikinci aşamasında su altı temizliğinin de başlayacağı kaydedildi.

Hazar Gölü'ne önemli bir araç kazandırdıklarını ifade eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Bakanımızın talimatları, katkılarıyla Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğümüzün de özel gayretleriyle daha evvel mavi bayrağı olan dünya incilerinden biri olan Hazar Gölü'nde yeniden bu mavi bayrağın temini ve sürecin Elazığ'a turizm açısından potansiyelin yükselmesine dönük bir istikamette katma değer üretmesi açısından pazar gününe bir katkı sağlamak düşüncesindeydik. Bunun için de şu anda arkamızda gördüğünüz askeri tersanelerin envanterinde bulunan gemi edildi ve bugün itibariyle inşallah birlikte hizmet almış olacağız. Yüzey temizliği, dip temizliği de yapacak. Kısa zamanda büyük yeteneğe sahip olan bu gemi arkadaşlarımızın ifade ettiği projelerle birlikte burada ciddi bir katma değer oluşturacak. Ben bu süreçlerin bu noktaya taşınmasında başından itibaren bize gerçekten hem bakan olarak hem büyüğümüz olarak hem de ağabeylik yapan Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'i, Askeri Fabrikalar Genel Müdürümüz İmdat kardeşimize, Asker Tersaneler Genel Müdürü Emre kardeşimize, onlarla birlikte Asfalt Genel Müdürümüz Mustafa kardeşimize teşekkür ediyoruz. Onlar bütün olarak bir ekip çalışmasıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiler" dedi.



Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer de, "Öncelikle bu teknemiz tersane komutanlıklarımızda yüzey temizliği için kullanıyoruz. Hazar Gölü'nde de ilk safhatında yüzey temizliğini yapacağız. Akabinde bu teknemize koyacağımız ilave aparatlarla su temizliği yapılacak. Suyu alıp, filtreleyip ondan sonra temiz suyu tekrar göle verecek. Bir günde bir tur atıp göldeki şu anda yüzeydeki fiziki atıkları toplayacak. Faz 2 ise su temizliğine geçecek. Gölümüze hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Vira Haber