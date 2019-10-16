Hazar ülkeleri, askeri işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan Deniz Kuvvetleri komutanları tarafından imzalanan askeri işbirliği anlaşması; eğitim, operasyon, yardım, teknik, askeri gemilerin bakım ve onarımı, kurtarma ve bilgi alış verişi alanlarında işbirliğini kapsıyor.

İran deniz kuvvetleri halkla ilişkilerinin bildirdiğine göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Hazar kıyısı 5 ülkenin komutanlarıyla sözkonusu anlaşmayı imzalarken yaptığı açıklamada, '5 yönlü bu anlaşmanın boyutu, eğitim, operasyon, yardım ve kurtarma ve bilgi alış verişini içermektedir' dedi.

İranlı askeri yetkili, 5 ülke deniz güçleri komutanının bu oturumda, teknik ihtiyaçlar, eğitim, gemilerin tamiri ve bakımı ayrıca sahil konusunda tarafların potansiyellerini ortayla koymaları hakkında anlaşmaya vardığını söyledi.

Bu işbirliği anlaşması İran, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetinin diğer ülkelerin Hazar denizine karışmamaları gerektiği konusunda vardıkları görüş birliğinden sonra imzalandı.

Sözkonusu ülkelerin arasında 4. deniz kuvvetleri komutanları oturumu 9-11 ekim tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlendi.

Vira Haber