Hazar'ın hukuki statüye kavuşmasında sona gelindi

Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran, Hazar denizinin hukuki statüsünün belirlenmesine ilişkin müzakereleri, pazar günü imzalayacakları anlaşmayla sonuçlandıracaklar.

Hazar denizine kıyıdaş ülkelerin liderleri, yarın (12 Ağustos’ta) Kazakistan’ın Aktau şehrinde düzenlenecek 5. Hazar Zirvesi’nde bir araya gelecek. Zirvede liderler, 1996’dan bu yana müzakereleri devam eden Hazar denizinin hukuki statüsünü belirleyen anlaşmaya imza atacak.

İmzalanması beklenen anlaşma taslağına göre, Hazar Denizi’nin dibi ve toprak altı bölgeleri farklı alanlara bölünürken, deniz yüzeyi de deniz sahası, deniz hududu, balıkçılık alanları ve kaynakların kullanımı gibi esaslara göre paylaştırılacak.

Hazar denizinin hava sahasının kullanımına ilişkin istişarelere anlaşmanın imzalanmasından sonra da devam edilecek. Ancak, anlaşmayla kıyıdaş beş ülkenin dışında Hazar denizinde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanacak.

Hazar'da bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 50 milyar varil petrol ve 9 trilyon metreküplük doğalgazın piyasa değeri 6 trilyon doları geçiyor.

Hazar denizine kıyıdaş ülkelerin liderleri ilk defa 2002’de Türkmenistan’da bir araya gelmişti.

Vira Haber