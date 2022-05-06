Hediye Kartı ile Alınabilecek Hediyeler Nelerdir?

Özel günlerde hediyeleşmek, ayrılmaz bir parçamızdır. Bu, bugün de geçmişte de böyleydi ve ileride de böyle devam edecektir. Sevdiklerimize karşı duyduğumuz şefkat, sevgi, özen ve hassasiyet bizleri de mutlu edecek olaylarda bulunmamızı sağlıyor. Hediyeyi almak özel ve değerli hissettirir ancak kıymet verdiğiniz kişiye armağan eden tarafsanız onun mutluluğuyla daha çok mutlu olabiliyorsunuz. Yani birilerine hediyeyi seçerken de bu kadar hassas davranmamız, belki de kısmen bu durumdan kaynaklı olabilir. O kişiyi ne kadar memnun ve mutlu edebilirsek biz de buna şahit olup içimizi rahatlatırız diye düşünürüz. Ancak gel gelelim ki, sunacağımız kişiler en yakınlarımız bile olsa hatta milyonlarca seçeneğimiz de olsa kafamızda onun için tasarladığımız sürprizle tam uyuştuğunu hissedemeyiz. Bu durumda da hediye kartından yardım alma şansı doğar. Her kurumun kendine has şartlar ve seçenekler doğrultusunda sunduğu bu kartlar genellikle sizin talep ettiğiniz ve ödediğiniz miktarda nakte çevrilemeyen para bulundurur ve insanlara kendi hediyesini bu ödemeyle alabilmesi doğrultusunda armağan edilir. Türkiye’nin en sıra dışı hediye tarzına sahip bodo.com’da ise Hediye Kartı hizmeti, çok daha çeşitli fırsatlarıyla karşınızda!

Hediye kartını nasıl alabilirim?

Bu sorunun, her kurum için farklı bir cevabı olsa da genel olarak bu hizmeti sunan mağazaların internet adreslerinden ya da mağazalarındaki kasa bölümünden alabilirsiniz. Görevlilere talebinizi iletip şartları konuşarak size uygun olanı seçebilirsiniz ya da online mağazalardan e-sertifika siparişi verebilirsiniz. Genellikle mağazalar, kendi mağazalarından alışveriş yapmanıza izin verir ve içerdiği parayı son kullanma tarihine kadar harcayabilirsiniz. bodo.com da ise sizi oldukça geniş seçenekler bekliyor. Öncelikle burası benzersiz ve modern bir tarzla yaratılan hediye konseptiyle aydınlandığı için beklentinizi karşılayıp sizi memnun edecek pek çok sürpriz bulabileceksiniz. Ayrıca seçtiğiniz deneyimleri, bu kartlar aracılığı ile kullanabilirsiniz. Güzel renklerle bezenmiş şık bir bodo paketine birden 5’e kadar deneyim ekleyebilirsiniz. Paket içerisinde deneyimleri anlatan resimli kartlarla birlikte ödeme için kullanacağınız, plastik hediye kartı yer alır. bodo.com’dan dilediğiniz adrese sipariş verebilirsiniz. Üstelik ne zaman gelmesini istiyorsanız bunu belirleme şansınız var. Hem de sizin emekle seçtiğiniz birkaç seçenekle gelen kart, kişiye çok daha değerli gelecektir. Kendi fikrinizi ortaya koymak bodo ile hem çok kolay hem de çok şık olacak.

Hediye kartını nasıl kullanabilirim?

Hediyeniz geldi, açtınız ve sizi 3 adet birbirinden çekici masaj deneyimleri karşıladı. ‘’Asya Yakasında Anti Stres Masajı’’, ‘’Asya Yakasında Shiatsu Masajı’’, ‘’Geleneksel Bali Masajı’’. Bunlardan Shiatsu’yu tercih ettiniz. Şimdi yapmanız gereken bodo.com’a hediye kartını aktive etmek olacak. Üst kısımda yer alan butondan ilerleyip kısa sürede işleminizi halledebilirsiniz. Sonra benzersiz masaj keyfine gittiğinizde size sunulan kartla ödeme yaparsınız. Bu iç masaj dışında farklı seçenekleri merak ediyorsanız hiç problem değil. Kartınızı aktive etmeden başka deneyim tercih edip onunla aktifleştirebilirsiniz. Etkileyici seçenekler bodo’da!

