Her çarşamba İstanbul’dan kalkacak

İstanbul çıkışlı Yunan Adaları cruise turları başlıyor. Celestyal Crystal 22 Ekim’de Sarayburnu’na yanaşacak. 1 gün boyunca burada konakladıktan sonra yolcularını da alarak önce Çanakkale’ye uğrayacak; rotasında sırayla Santorini, Mikonos, Girit, Volos ve Atina var

Bekleyiş sona eriyor; kruvaziyer turizminde umutlar yeniden yeşeriyor. Celestyal Cruises, yeni rotasını İstanbul’dan başlatacak. 7 gecelik turun rotasında Yunan Adaları ve Atina var, İstanbul’dan sonraki ilk durak Çanakkale olacak. 7 gecelik cruise keşfi için artık uzak limanlara gitmeye gerek kalmayacak; Celestyal Crystal, Eclectic Aegean Yunan Adaları Turu 23 Ekim’de başlıyor.

Celestyal Cruises’un yeni programı olan Eclectic Aegean Turu için Celestyal Crystal gemisi, çoğunluğu Amerikalı 1200 yabancı yolcusuyla birlikte 22 Ekim’de İstanbul’a gelerek Sarayburnu’na demirleyecek. Turun rotasında bir limanımız daha var; o da Çanakkale. Celestyal Crystal İstanbul’da 1 gün konakladıktan sonra buradan biniş yapacak yolcularını da alarak rotasını önce Çanakkale’ye çevirecek. “Eklektik Ege” temasıyla gerçekleşecek turun destinasyonları arasında yine Yunan Adaları’nın en sevilenleri Santorini, Mikonos ve Girit ile Atina yer alıyor. Celestyal Cruises’un bu sezonki sürpriz destinasyonu ise Volos.

Önce bizden, Truva ve Assos

Eklektik Ege turu 23 Ekim’de İstanbul’dan başlayacak. 7 gecede 6 limanın gezileceği turda İstanbul’dan sonraki durak Çanakkale. Gemi burada tam gün kalacak. Daha önce Çanakkale’yi gezmeyen Türk yolcular bu turda Gelibolu ruhunu doyasıya yaşamak için bir fırsat yakalayacak. Burada misafirlere 3 seçenek sunuluyor. Ölümsüz şehir Truva, Anzak Koyu ve Dünya Mirası Listesinde yer alan antik değerimiz Assos Athena Tapınağı bu turlarla keşfedilecek. Yabancı misafirlerimizin merakla beklediği bu kara turları, Türk misafirlerimiz için de kapsamlı bir keşif olacak. Celestyal Crystal Çanakkale limanından sonra rotayı Yunanistan’a çevirecek.

Sonra karşı kıyıdan, turun yıldızı Volos

Yunanistan’daki ilk liman bir doğa harikası olan Volos. Eski yerleşim yerlerinden olan bu liman şehri, dev kayaların üzerine kurulan ve Unesco listesinde bulunan Meteora Manastırı ile cruise yolcularınının merakla beklediği bir destinasyon. Meteora, 30 kilometre alana yayılan ve 400 metreye varan kayalıklarıyla gerçekten etkileyici. Kendinizi gökyüzüne beş kala hissedeceğiniz bir yer. ‘Havada asılı’ anlamına gelen ‘Meteora’dan adını alan Meteora manastırları, 400 metre yüksekliğindeki dev kayalıkların üzerine inşa edilmiş. 13. Yüzyılda yapılan 30 manastıra bakarken etkilenmemek mümkün değil. Bugün bu yapıların 6’sında hala din adamları yaşıyor.

Volos’ta gezip görülecek yerlerden biri de efsaneye göre tanrılarla devler arasındaki amansız savaşın yaşandığı Pelion dağı. Pelion dağının yamaçlarına kurulmuş Makrinitsa, Milies, Visitsa, Tsangara köyleri konakları, dar sokakları ve kahvenizi yudumlarken Ege Denizi’nin eşsiz güzelliğini seyredeceğiniz meydanlarıyla turun en keyifli rotalarından biri. Mama Mia filminin çekildiği Mia Damouchari köyünde yüzmek veya bir öğlen yemeği için zamanınız olacak.

Santorini ve Mikonos’un en güzel zamanı

Üçüncü durak Girit. Burada Avrupa’nın ilk uygarlıklarından biri olan Minos uygarlığının izlerini sürmek, Knossos Sarayı’nı gezip görmek ve zeytin adasından hediyelikler almak mümkün. Ertesi gün ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden Santorini’de keşif zamanı. Turun beşinci durağı ise en kozmopolit adalardan Mikonos. Bu eğlence adasında yeldeğirmenlerine karşı güneşin eşsiz batışına tanıklık edebilir; çılgın Mikonos gecelerini yaşayabilirsiniz. Turun son durağı ise başkent Atina. Burada Akropolis tırmanışından sonra Plaka’nın dar sokaklarında kahve ve alışveriş keyfine zaman bulacaksınız.

Her Çarşamba Sarayburnu’ndan kalkacak

Eklektik Ege turları, 23 Ekim’den 20 Kasım’a kadar her Çarşamba günü İstanbul Sarayburnu’ndan yolcularını alarak gerçekleşecek. Yıl sonuna kadar 5 sefer gerçekleştirecek olan Celestyal Cruises, 2020 yılının Nisan ayında yeniden İstanbul ve Çanakkale’li turlarına başlayacak.

Tüm kruvaziyer firmaları dört gözle bekliyor

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, cruise gemisinin yeniden İstanbul’a gelişinden duydukları heyecanı dile getirerek şunları söyledi: ‘’Celestyal Cruises İstanbul’la yeniden buluşuyor; bu bizim için mutluluk verici. Tabii bunlar, kruvaziyer sektörümüzde umutları yeşerten adımlar. 2020 itibarıyla İstanbul’a seferlerimiz artacak. Galataport’un bitmesi ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak, önemli bir hub haline gelecek. Türkiye limanlarını sadece Celestyal Cruises değil dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor. İstanbul ve Çanakkale bu açıdan kruvaziyer sektörü için iki önemli lokasyon. Ülkemiz için çok önemli olan kruvaiziyer sektörünün büyümesi öncelikle altyapının gelişmesine bağlı. Gemilerin Türkiye’ye gelmesi lazım. Altyapı gelişecek ki gemiler de gelecek. İstanbul uzak destinasyonun kesişme noktası. Özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcular için tercih sebebi olacak. Keza Çanakkale limanımız da öyle. ’’

Vira Haber