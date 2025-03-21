Her Gezginin Seyahat Rezervasyonu Yapmadan Önce Bilmesi Gereken 8 Siber Güvenlik İpucu

Özellikle internet üzerinden rezervasyon yaparken siber tehditlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve veri sızıntıları gibi riskler her gezgini tehdit ediyor.

Peki, güvenli bir şekilde seyahat rezervasyonu nasıl yapılır? İşte her gezginin bilmesi gereken 8 kritik siber güvenlik ipucu:

1. Güvenli ve Güncel Cihazlar Kullanın

Seyahat rezervasyonlarınızı yapmadan önce kullandığınız cihazın güvenli olduğundan emin olun. Eski yazılımlar, güvenlik açıklarına karşı savunmasızdır.

Cihazınızın işletim sistemini ve tüm uygulamalarınızı güncel tutun.

Antivirüs programı kullanın.

Bilinmeyen veya halka açık cihazlardan rezervasyon yapmaktan kaçının.

Statistik: 2023’te yapılan bir araştırmaya göre, siber saldırıların %35’i güncellenmemiş sistemleri hedef alıyor.

2. Halka Açık Wi-Fi Ağlarından Kaçının

Havalimanları, kafeler veya otellerdeki ücretsiz Wi-Fi ağları cazip görünebilir. Ancak bu ağlar siber suçlular için açık kapı anlamına gelir.

Verilerinizi ve tarama geçmişinizi gizlemek için VPN kullanın. VeePN veya iOS kullanarak iOS cihazınıza bağlanabilir ve güvenli olmayan ağları bile güvenle kullanabilirsiniz. VeePN ile iOS’ta gizliliğinizi koruyun ve verilerinizi siber tehditlere karşı güvende tutun. Genel olarak, VeePN'in iOS için VPN'ini kullanmanın, içerik engellemesini kaldırma veya hatta uçuş rezervasyonlarında indirimler gibi avantajları vardır.

ve verilerinizi siber tehditlere karşı güvende tutun. Genel olarak, VeePN'in iOS için VPN'ini kullanmanın, içerik engellemesini kaldırma veya hatta uçuş rezervasyonlarında indirimler gibi avantajları vardır. Eğer Wi-Fi kullanmanız gerekiyorsa, yalnızca güvenilir ve şifreli ağları tercih edin.

Halka açık ağlar üzerinden kredi kartı bilgileri veya şifreler paylaşmayın.

Mobil veri veya güvenli bir ağ kullanmak daha iyi bir seçenektir.

3. Yalnızca Güvenilir Rezervasyon Sitelerini Kullanın

Her yıl binlerce gezgin sahte rezervasyon sitelerinin kurbanı oluyor. Bu siteler, gerçek siteleri kopyalayarak kullanıcıları kandırıyor.

Web sitelerinin "https://" ile başladığını ve yanında bir kilit simgesi bulunduğunu kontrol edin.

Bilmediğiniz sitelerde, kullanıcı yorumlarını ve değerlendirmeleri inceleyin.

Çok ucuz tekliflere şüpheyle yaklaşın. "Gerçek olamayacak kadar iyi" olan fiyatlar genellikle dolandırıcılıktır.

4. Güçlü ve Benzersiz Şifreler Kullanın

Birçok kişi, farklı sitelerde aynı şifreyi kullanıyor. Bu büyük bir hata. Bir site hacklenirse, saldırganlar diğer hesaplarınıza da erişebilir.

Her site için farklı bir şifre belirleyin.

Şifrelerinizi karmaşık hale getirin (büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter içermeli).

Bir şifre yöneticisi kullanarak tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Örnek: "P@ris2025!" yerine "J&uT7#dX!9" gibi tahmin edilmesi zor bir şifre tercih edin.

5. İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (2FA) Etkinleştirin

Seyahat rezervasyon sitelerinde oturum açarken ekstra güvenlik katmanı eklemek için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) kullanın.

E-posta, SMS veya kimlik doğrulama uygulamaları ile ekstra doğrulama ekleyin.

Sadece şifreyle korunan hesaplar, saldırılara karşı daha savunmasızdır.

2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, iki faktörlü kimlik doğrulama kullanan hesaplar, siber saldırılara karşı %90 daha güvenli.

6. Kredi Kartı Yerine Sanal Kart Kullanın

Seyahat rezervasyonları yaparken doğrudan banka kartı yerine sanal kart veya tek kullanımlık kart numaraları kullanmak güvenliğinizi artırır.

Sanal kartlar, ana kredi kartınızın bilgilerini gizler.

Limit belirleyebilir ve sadece rezervasyon sırasında kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Kart bilgilerinizin çalınması durumunda, ana hesabınız risk altında olmaz.

Bazı bankalar, anında oluşturulabilen geçici sanal kartlar sunuyor. Rezervasyon işlemleri için bu kartları kullanmak akıllıca bir seçimdir.

7. Seyahat Belgelerinizi Dijital Olarak Güvende Tutun

Kimlik, pasaport, uçak biletleri… Tüm bu belgeler siber suçluların hedefi olabilir.

Hassas belgelerinizi şifreli bir bulut sisteminde saklayın.

Belgelerinizi güvenli olmayan kanallardan iletmeyin. En azından Chrome için VPN'i aktif hale getirip verilerinizi şifreleyebilirsiniz. Yani bir sızıntı olsa bile, hackerlar bu bilgilerle hiçbir şey yapamayacak.

için VPN'i aktif hale getirip verilerinizi şifreleyebilirsiniz. Yani bir sızıntı olsa bile, hackerlar bu bilgilerle hiçbir şey yapamayacak. E-posta eklerinde veya telefon galerisinde önemli belgeleri tutmayın.

Kimlik bilgilerinizi yalnızca resmi ve güvenilir platformlarda paylaşın.

8. Seyahatten Sonra Hesap Hareketlerini Kontrol Edin

Seyahatiniz bittikten sonra kredi kartı hesap özetlerinizi ve e-posta girişlerinizi kontrol edin. Beklenmedik bir işlem veya giriş görürseniz hemen bankanızla veya ilgili platformla iletişime geçin.

Küçük tutarlı çekimler bile dikkate alınmalı. Dolandırıcılar genellikle önce küçük meblağlarla kartı test eder.

Hesaplarınızda tanımadığınız cihazların oturum açıp açmadığını kontrol edin.

Şüpheli bir durum varsa, tüm şifrelerinizi değiştirin.

2023’te yapılan bir araştırmaya göre, siber dolandırıcılık mağdurlarının %25’i dolandırıldıklarını ancak aylar sonra fark etti.

Sonuç

Seyahat etmek harika bir deneyim olabilir, ancak dijital tehditler her gezgini etkileyebilir. Siber güvenliği ihmal etmek, tatilinizi kabusa çevirebilir.

Bu 8 ipucu sayesinde daha güvenli bir şekilde seyahat rezervasyonu yapabilir ve kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Unutmayın, siber suçların kurbanı olmamak için proaktif olmak şarttır.