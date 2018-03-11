Heybeliada açıklarında 6 kişi teknede mahsur kaldı
Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir tekne arıza yapınca 6 kişi mahsur kaldı. Uzun süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR Ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.
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İstanbul'da sisli hava deniz ulaşımını olumsuz etkilerden, Heybeliada açıklarında arıza yapan bir teknede 6 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar uzun süren çalışmaların ardından, DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir tekne arıza yapınca 6 kişi mahsur kaldı. Tekneden telsizle yapılan çağrıdan sonra harekete geçen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, tekneye ulaşmak için ada çevresinde araştırma yaptı.
6 KİŞİ KURTARILDI
Uzun süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR Ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.
Halatla bağlanan tekne çekilerek, karaya getirilirken, teknede kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Vira Haber
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