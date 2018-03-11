Heybeliada açıklarında 6 kişi teknede mahsur kaldı

İstanbul'da sisli hava deniz ulaşımını olumsuz etkilerden, Heybeliada açıklarında arıza yapan bir teknede 6 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar uzun süren çalışmaların ardından, DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir tekne arıza yapınca 6 kişi mahsur kaldı. Tekneden telsizle yapılan çağrıdan sonra harekete geçen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri, tekneye ulaşmak için ada çevresinde araştırma yaptı.

6 KİŞİ KURTARILDI

Uzun süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR Ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Halatla bağlanan tekne çekilerek, karaya getirilirken, teknede kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber