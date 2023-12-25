Hintli Milyarderin Mega Yatı Fethiye’de 30 Ton Yakıt Aldı

Hindistan'ın en zengin iş adamlarından Ravi Ruia'nın 86 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı lüks yatı Muğla'nın Fethiye ilçesine demir attı. Mega yata İzmir Aliağa'dan getirilen 30 ton yakıt karadan ikmal edildi. Sabah saatlerinde körfezden giriş yapan 86 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Sunrays Fethiye İskelesi'ne yanaşıp demirledi. Hintli iş adamının bulunmadığı yat vatandaşların büyük ilgisini çekti. İzmir Aliağa rafinerisinden tırla getirilen 30 ton yakıt karadan ikmal edilirken, yattaki personel de temizlik ve bakım yaptı.

Hollanda'da Oceanco tersanesinde Mart 2010'da denize indirilen yat, Uluslararası Süper Yat Derneği (ISS) tarafından o yılın en iyi yatı seçilmişti. İçerisinde her türlü lüks ortamı barındırdığı belirtilen 14.2 metre genişliğindeki Sunrays azami 2 knot hıza ulaşıp 12 misafir ağırlayıp 29 personel barındırıyor. Mega yatın Ege ve İstanbul'da özel müşteriler için kiralandığı da öğrenilirken, yaklaşan yeni yıl için hazırlandığı ileri sürüldü.



Vira Haber