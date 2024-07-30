Hırçın Karadeniz Sahili Yutuyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, "Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesi yükseldi. Dolayısıyla dalga aşındırmasına bağlı olarak kumsallarımız, plajlarımız yavaş yavaş yok oluyor. 5- 10 sene içerisinde bu sahanın geriye doğru aşınması devam edecek" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisi sahilinde yaşanan kıyı erozyonu büyüyor. Önceki senelerde kumsalı yutup ağaçları yerinden söken hırçın dalgalar, hafta sonu da yürüyüş yolunu tutan beton bloğu yerinden söktü. Dalgaların etkisiyle 2 gün önce çatlayan beton blok, bugün çöktü. Tehlike arz eden yolda Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.



"Zamanla bu yola gidecek ve arkadaki konutlara kadar bu şekilde devam edecek"

Kıyı erozyonuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Faruk Aylar, "Burası hem Türkiye'nin hem de Samsun'un önemli alanlarından birisi. Hem kıyı uzunluğu olarak hem gezinti alanı olarak çok önemli bir yer. Bu saha böyle her geçen gün deniz tarafından alınmaya başlandı. Bu olayın geçmişine gidecek olursak, Kızılırmak Deltası'nın oluşumunda etkili olan Kızılırmak'ın önüne yapılan barajlardan kaynaklıdır. Kızılırmak'a bu barajlara yapılmasıyla birlikte artık yeteri kadar sediment gelemiyor. Bütçe bozuldu. Çok fazla malzeme gelmesi gerekiyor ki, doğuya doğru gelen akıntı bu malzemeyi kıyıya da getirsin ve bu plajlar varlığını sürdürsün. Bu barajların yapılmasıyla artık sediment, barajlarda birikmeye başladı. Buna bağlı olarak artık burası yeteri kadar beslenemiyor. İkinci bir husus ise küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesi yükseldi. Dolayısıyla dalga aşındırmasına bağlı olarak kumsallarımız, plajlarımız yavaş yavaş yok oluyor. 5-10 sene içerisinde bu sahanın geriye doğru aşınması devam edecek. Bu güzel plajlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu kıyı erozyonunu engellemek için taşlarla bunu desteklemeye çalıştılar. Fakat biz plajlarımızı taş yaparsak kullanım alanlarının dışına çıkıyoruz. Yapılan çok önemli yatırımlar var. Tabii, zaman içerisinde burada da görüyoruz beton bariyeri yok etti. Zamanla bu yola gidecek ve arkadaki konutlara kadar bu şekilde devam edecek" dedi.

Vira Haber