Hisarcıklıoğlu ve Kıran’dan İzmir çıkarması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Izmir Buyuksehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyaretlerde Hisarcıklıoğlu ve Tamer Kıran’a İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de eşlik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener’i makamında ziyaret ettiler

Özgener’i İzmir’e ve ülkeye hizmetlerinden dolayı tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Özgener ve tüm oda borsa başkanları ile birlikte Türk iş dünyasının meselelerine sahip çıkmak için elbirliği ile çalıştıklarını söyledi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener de Hisarcıklıoğlu’na “Sizin önderliğinizde sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Camia olarak sizin gibi bir başkanımız olduğundan dolayı da çok şanslıyız” dedi. Özgener, İzmir Ticaret Borsası, EBSO ve İMEAK Deniz Ticaret Odası ile ortak akılla çalıştıklarını ve bu birlik beraberliğin şehrin yararına olduğunu vurguladı.

Heyet daha sonraki ziyaretini İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk’e yaptı. Oda üyeleriyle istişarelerde bulunan Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör temsilcileri ile beklentileri ve hedefleri konuştular. Ziyarette, İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar da hazır bulundu.

Vira Haber