Homm Days Tekne Dekorasyonunda Fark Yaratıyor

Kalitesi, dokusu ya da tasarımını severek aldığımız; nevresim takımı, yatak örtüsü, pike, masa örtüsü gibi ürünler, ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ruhumuza da iyi gelir, gustomuzu yansıtır. Modern, sade şıklığı, kalitesi ve hikayesi ile Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olan Homm Days’in ürünleri ruhumuza iyi gelen seçenekler sunuyor.

Homm Days; kaliteli ve sade ürünleriyle yatak tekstili ürünlerini dünyanın dört bir yanına dağıtma misyonuyla 2021 yılında İstanbul’da kuruldu. Yerli üretim felsefesine ek olarak, “Sadeliğin ihtişamı”nı hedefleyen Homm Days; minimalliği ve şıklığı birleştiren ürünler ile niş bir alanda konumlanıyor.

Homm Days’in, nem ve ısı farklılıklarına dayanıklı nevresim takımları ve yatak örtüleri tekneler ve yaz mekanlarında da çok tercih ediliyor. Minimal şık çizgisi ve desenleri ile tekne dekorasyonunda fark yaratıyor. Şık tekne kamaraları için özel desenler kullanılan yatak tekstillerinin yanı sıra tekne lounge, masa ve salon dekoru için özel parçalar da bulunuyor.

Galataport Paket Postanesi’ndeki adresinde; huzurlu ve şık ortamı ile kapılarını açan Homm Days’in koleksiyonu; nevresim takımları, yatak örtüleri, pikeler, vegan pijamalar, göz bantları, masa örtüleri ve soya mumlarından oluşuyor. Tamamen yerli üretim olan ürünlerde en yüksek kalite kumaşlar kullanılıyor. Homm Days'deki ürün gamlarının isimleri, bu verimli topraklarda kurulmuş ve bugünkü modern dünya düzeninin temellerini oluşturan antik medeniyetlerin isimlerinden oluşuyor:

Sumerians, Babylon, Akkadians, Assyrin

Homm Days’in tüm ekibi; kaliteden ödün vermeden “Müşterileri memnuniyeti ve konforu” önceliği ile çalışıyor.

Homm Days markası, eğitimini İngiltere’de tamamlayan; 12 seneyi aşkın süredir Paşabeyoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Duyguhan Paşabeyoğlu tarafından kurulmuştur. Paşabeyoğlu, antik medeniyetlerin isimlerini verdiği koleksiyonlarında Türkiye’nin arkeolojik zenginliğine de dikkat çekiyor.