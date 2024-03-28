Honaz Belediyesi Su Tasarruf Aparatı Dağıttı

Musluk başlığına takılan ve kullanıldığında tonlarca su israfını önleyen su tasarruf aparatı, Honaz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından kapalı pazaryerlerinde vatandaşlara dağıtıldı.



Dünya ve Türkiye için kaynakların verimli, temiz ve tasarruflu kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “22 Mart Dünya Su Günü. Suyun ne kadar önemli olduğunu her geçen gün sadece biz değil, sadece Türkiye değil, bütün dünya farkına varmaya başladı. Yıllardır sağlıklı bir çevreden söz ediyor ve bu düşüncelerimizi paylaşıyorduk. Küresel ısınmadan, su tasarrufundan bahsediyorduk. Şimdi bunlar başımıza gelince herkes bu konuda duyarlılık göstermeye başladı. Zaten su tasarrufu konusuna dikkat çekmek için de 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edilmişti. Bizde Honaz Belediyesi olarak bu hassasiyete dikkat çekmek ve halkımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amaçlı su tasarruf aparatı dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız tasarruflu bir şekilde sularımızı kullanmak. Ayrıca özellikle son aylarda artan maliyetlerden kaynaklı su faturaları da yükselmeye başladı. Bu noktada da vatandaşımıza kısmi de olsa bir destek olmak adına da bu dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Vira Haber