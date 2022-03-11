Honest Holding Bünyesine Kattığı Yeni Gemisiyle Yunan Firmalarına Rakip Oldu

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelen turistlerin artık bir Türk firması tarafından taşınacağını belirterek, "M/V Gemini gemisiyle turist taşımacılığında Ege'de hakim olan Yunan firmalarla rekabete girdik. Dövizler ülkemizde kalacak." ifadelerini kullandı.

Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu da olan Deveci, yazılı açıklamasında, Miray Cruise Line'a ait "M/V Gemini" gemisini bünyelerine kattıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin azalmasıyla 2022 yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Deveci, "M/V Gemini gemisiyle turist taşımacılığında Ege'de hakim olan Yunan firmalarla rekabete girdik. Dövizler ülkemizde kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Deveci, turistik gemi taşımacılığı sektöründe Yunan firmalarının ağırlıkta olduğuna dikkati çekerek, Güney Amerika ve Asya gibi kıtalardan Türkiye'ye gelen turistlerin Yunan firmalarınca taşındıklarını ve ülkelerine büyük döviz girdisi sağladıklarını belirtti.

- "Ege ve Akdeniz'deki pazar payına ortak olduk"

Yeni yatırımlarıyla Ege ve Akdeniz'deki pazar payına ortak olduklarını kaydeden Deveci, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni gemimizle bölgedeki Yunan hegemonyasına son veriyoruz. Dünyanın her yerinden gelen turistler artık bir Türk firması tarafından taşınacak. Türkiye çıkışlı milli ve yerli sermayeyle desteklenmiş, Çeşme Limanı'ndan çıkacak olan Miray Cruise Line'ye ait gemimiz sayesinde, dövizler Yunanistan yerine Türkiye'de kalacak."

Tur operatörleri ve acentelerin tatil organizasyonu açısından önemine işaret eden Deveci, şunları kaydetti:

"Turistler gemimizle Türkiye'de turlarını tamamladığında Yunan Adaları'na ziyarete gitseler de yine Türkiye'ye dönmek zorunda olacak. Turistler böylece ülkemizde daha fazla vakit geçirerek, daha çok döviz bırakacak. Pandemi döneminde gemi ve uçak taşımacılığının ciddi yaralar almasına rağmen krizi fırsata çevirdik. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi bir pazarlama ağı oluşturduk. Türkiye turlarının cazibesinin artmasını aynı zamanda ülkemizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Gemimiz yaz aylarında Türkiye'de çalıştığı gibi kış aylarında da Latin Amerika ve Körfez ülkelerinde faaliyetlerini yürütecek."

Deveci, faaliyetlerini bir gemi ile sürdürdüklerini belirterek, 2024 yılına kadar 3 gemiyi daha bünyelerine katmayı planladıklarını bildirdi.

Yılda 25 bin turist ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Deveci, "Ülke ekonomisine yılda 50 milyon euro turizm geliri elde edilecek. Yıllık 25 bin kişinin bu turları kullanması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.