Hopa'da Fırtına Balık Kafesini Sahile Sürükledi

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına, denizde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları, bölgede balık üretimini de vurdu. Hopa açıklarında bulunan bir balık besleme kafesi, fırtına nedeniyle yerinden koparak sahile sürüklendi. Kafeslerde Türk somonu üretimi yapıldığı öğrenilirken, yaşanan olayın maddi hasara yol açtığı belirtildi. Ancak hasarın boyutunun ve kafeslerdeki kaybın net şekilde tespit edilmesi için gün ışığının beklenmesi gerektiği bildirildi.

Fırtınanın bölgede neden olduğu diğer olumsuzluklarla ilgili incelemeler sürerken, yetkililer vatandaşları kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vira Haber