Hopaport, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı

HOPAPORT, liman sahası içinde kurduğu atık tesisi sayesinde önemli bir çevre ve deniz kirliliğinin de önüne geçmiş oldu.

Kendi bünyesinde personeline yönelik olarak sürekli verdiği eğitimlerin önemli bir bölümünü İSG ve çevreye verilen eğitim oluşturuyor. HOPAPORT danışman firmalarından YEŞİL-ÇEV tarafından verilen eğitimleri yerinde değerlendiren Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı denetimler sonucunda firmaya “Sıfır Atık Belgesi” vermeyi uygun buldu.

Artvin Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından HOPAPORT’a verilen belgede şu ifadelere yer verildi: “Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından SIFIR ATIK Belgesi (Temel Seviye) 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren SIFIR ATIK Yönetmeliğinin SIFIR ATIK Yönetim Sistemini kurarak 15.03.2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere SIFIR ATIK Belgesini hak kazanmıştır” denildi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, belgenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek “HOPAPORT olarak önceliğimiz her zaman tüm çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığıdır. Bununla ilgili zaten düzenli olarak eğitimlerimiz devam etmektedir. Buna paralel ikinci önceliğimiz Çevre ve Denizlerimizde temizlik için gerekli önlemlerin alınmasıdır ve bunun içinde ciddi bir maliyetle Sıfır Atık tesisimizi kurduk ve çalışmaya devam etmektedir. Devletimizin ve Bakanlığımızın tarafımıza uygulamamız için verdiği kuralları azami derecede yerine getirmeye çalışıyoruz ve denetimlerde de aldığımız olumlu raporlar bizlere büyük çalışma motivasyonu sağlamaktadır. Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kurumumuzda yaptığı denetimler sonucu Sıfır Atık Belgesi uygun bulunmuş ve belge tarafımıza ulaşmıştır. Kendilerine tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Azami ölçüde bu kurallara uymaya devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber