‘’Horizon" Marmaris’e bin 540 turist getirdi

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer gemi, çoğu İspanyol bin 540 yolcusuyla Marmaris Limanı'na yanaştı.

Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne de düzenlenen turlara da katılan yolcular, İçmeler, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Gökçe mahallelerinde turistik mekanlara ilgi gösterdi. Bazı turistler ise ilçeyi bisikletle gezmeyi tercih etti.

Yunanistan'ın Santorini adasından sabah saatlerinde gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Girit'in Hanya Limanı'na gideceği belirtildi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, İspanyol ağırlıklı turistleri taşıyan kruvaziyerin sezon başından planlı bir şekilde her hafta geldiğini ve sezon sonuna kadar da her hafta çarşamba günleri liman ziyareti yapmaya devam edeceğini söyledi.

Vira Haber