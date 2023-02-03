Hubtic Yeni Yıla Rota ve Sektör Sayısını Artırarak Başladı

Bu sektördeki ilk taşımalarını hava yolu ile Brezilya’ya yaptıklarını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, kara ve deniz yolu taşımacılığındaki rota sayılarını da 80’in üzerine çıkardıklarını ifade etti.

Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital lojistik şirketi Hubtic, 2023 yılına hizmet verdiği sektör ve rota sayısını artırarak başladı. Dört binin üzerinde anlaşmalı araç ile kara yolunda Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya, deniz yolunda ise ABD’den Afrika’ya kadar altı kıtada 50’nin üzerinde ülkeye ulaşan şirket, rota sayısını ise 80’e yükseltti.

Abdullah Cansu: “Mobilya, alüminyum, tekstil sektörlerinde talep arttı”

Yeni dönemde taşımacılık modelleri ve hizmet verdikleri sektör sayısını da artırdıklarını ifade eden Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Günümüz itibarıyla demir çelikten tekstile, oto yedek parçadan kimyaya kadar 35’i aşkın sektörün taşımacılık ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Son dönemde özellikle mobilya ve alüminyum sektörlerinde hizmet verdiğimiz firma sayısını artırdık. Bunun yanında kolili tekstil taşımacılığında da büyük bir hacme ulaştık. Hava yolundaki ilk taşımamızı savunma sanayi sektörü için Brezilya’ya yaptıktan sonra aynı sektörde altı destinasyona daha taşıma gerçekleştirdik. Bundan sonra da dünyanın dört bir yanına taşımacılık yapabildiğimiz taşımacılık modellerimizle her ölçekten şirkete maliyet verimlilik avantajı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Denizde indirimli fiyat, karada minivan hizmeti

Deniz yolunda armatörler ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ABD, İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki bazı limanlardan özel fiyatlar aldıklarını belirten Cansu, “Kara yolunda ise özellikle Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa hattımız ile kapıdan kapıya parsiyel hizmeti sunarak fark yaratıyoruz. Tamamına taşımacılık yaptığımız Avrupa destinasyonlarında minivan hizmetine de başladık. Diğer taraftan Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da da güçlü bağlantılarımız sayesinde hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz” diye konuştu.