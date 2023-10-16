Hubtic’ten Düşük Tonajlı Yük Taşımacılığında Hava Yoluna Alternatif Hızlı Çözüm

24 saat ila 72 saat arasında taşınan yükler kapıdan kapıya teslim ediliyor ve tüm taşıma süreci anlık olarak takip edilebiliyor. Minivan taşımacılığının düşük tonajlı yüklerde hava yolu taşımacılığına göre hız ve maliyet avantajı sağladığını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Minivan taşımacılığı özellikle zamanla yarışılan durumlarda kritik bir öneme sahip. Örneğin otomotiv, tekstil gibi sektörlerde üretimde yaşanabilecek gecikmeleri minivan taşımacılığı ile önleyebiliyoruz” dedi.

Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital lojistik şirketi Hubtic, kara yolu taşımacılığında tır ve kamyon gibi büyük araçların ardından minivan taşımacılığına da başladı. Düşük tonajlı yüklerin kapıdan kapıya teslimatında kullanılan minivanlar, en fazla 3 günde Avrupa’nın her yerine ulaşabiliyor. 1,3 tona kadar olan yüklerde minivan kullanılırken, 3,2 tona kadar olan yükler ise kamyonetler ile hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabiliyor.

Abdullah Cansu: “Balkan ülkelerine 24, İngiltere’ye 72 saatte yük taşıyoruz”

Minivan taşımacılığının Türkiye-Avrupa arasında hızlı gönderilmesi gereken düşük tonajlı ithalat ve ihracat yüklerinde hava yolu taşımacılığına cazip bir alternatif haline geldiğini söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Bizim de hizmetlerimiz arasında yer alan hava yolu ile yapılan taşımalarda, yüklerin depodan alınıp kargoya teslimi ve kargodan alınıp alıcıya teslim edilmesi arasında geçen süre en az üç günü buluyor. Minivan taşımacılığı ise kısa süre içinde yüklerin hedeflenen boşaltma noktasına yani kapıdan kapıya ulaşmasını çok daha uygun bir maliyetle sağlıyor. Balkan ülkeleri ve pek çok Avrupa ülkesine yükleri 24 ila 48 saat arasında ulaştırabiliyoruz. İngiltere ve Kuzey Avrupa'ya olan taşımalar da 72 saatte tamamlanıyor. Hafta sonu veya tatil gibi kısıtlamalara da tabi olmadığından taşıma esnekliği kazandırıyor. Ayrıca minivanlar, özellikle sınırlı miktarda veya hafif yüklerin taşınmasında kara yolundaki diğer ağır vasıta taşıma araçlarına göre çok daha hızlı hareket edebiliyor. Bu da zamanla yarışılan durumlarda kritik bir öneme sahip. Örneğin otomotiv, tekstil gibi sektörlerde üretimde yaşanabilecek gecikmeleri minivan taşımacılığı ile önlüyoruz” dedi.

“Minivanlar sınır kapılarında tırlar gibi beklemiyor”

Minivanların sınır kapılarından geçişlerinin de daha hızlı olduğunu belirten Cansu, “Minivanlar, tırların sınır kapılarındaki kuyruklarını beklemeden normal araç gişelerinden geçiş sağlıyor. Bu da acil gönderilere hız kazandırarak, yükün doğru zamanda doğru yere ulaştırılmasına olanak tanıyor. Öte yandan geliştirdiğimiz sistem sayesinde, firmalar yükleme noktasından boşaltma noktasına kadar taşımanın durumuyla ilgili tüm güncellemeleri görebiliyor, bunu kendi müşterileriyle de paylaşabiliyor” diye konuştu.

“Aktarmasız teslimat hızı ve ürün güvenliğini artırıyor”

Minivan taşımacılığıyla yüklerin bir araçtan diğerine aktarılma ihtiyacının da ortadan kalktığına dikkat çeken Cansu şöyle devam etti; “Aktarmanın olmaması, taşıma sürecinin her aşamasında zaman tasarrufu sağladığı gibi yüklerin bu aktarma sürecinde zarar görme ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Özellikle hızlı ve güvenilir bir teslimatın kritik olduğu durumlarda, minivan taşımacılığının aktarmasız teslimat özelliği firmalara ve müşterilere büyük bir kolaylık sunuyor.”

Vira Haber