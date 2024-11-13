Husiler, ABD’ye Ait Uçak Gemisini Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Donanması’na ait savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Husiler’in Sözcüsü Yahya Sare, Umman Denizi’nde ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Sare, ayrıca Kızıldeniz’de düzenlenen başka bir saldırıda ABD Donanması’na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarının aktararak, söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağını söyledi.

ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Vira Haber