İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, GİSBİR’i Ziyaret Etti

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti GİSBİR Genel Merkezi’nde ağırladı.

Kıran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İBB Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Kant ve GİSBİR Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantıda güncel konuların yanı sıra İstanbul Boğazı’ndaki deniz araçlarının çevreci ve elektrikli gemilere dönüştürülmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.