İBB, Haliç Tersanesi'nde Deniz Temizleme Tekneleri İnşa Ediyor

Yeni yapılan teknelerle birlikte Deniz Yüzey Temizleme Teknesi filosunu 14’e çıkaracak olan İBB, İstanbul’un 5 milyon metrekare kıyı şeridinde kirlilikle mücadele edecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Haliç Şehir Hatları Tersanesi’nde, yerli ve milli deniz yüzey temizleme tekneleri üretiliyor. Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin her biri 7 metreküp atık toplama kapasitesine sahip ve mevcut teknelere oranla daha çok yakıt tasarrufu sağlayacak. İSTAÇ’ın envanterinde 11 deniz yüzeyi temizlik teknesi ve 2 çevre kontrol teknesi bulunuyor. Bunlara ek olarak 3 yeni deniz yüzeyi temizleme teknesi ve 1 adet çevre kontrol teknesini filoya katılacak.

İBB’nin elinde bulunan mevcut deniz yüzey temizlik tekneleri, süzgeçli mekanik bant sistemine sahip. Denizin yüzeyindeki atıkları alıp bant üzerinde topluyor ve bu sayede denizleri çöplerden arındırıyor.

İBB bu teknelerle İstanbul genelinde 5 milyon metrekare kıyı sahil şeridinde meydana gelen kirlilikle mücadele ederken, bir yandan da dere ağızlarındaki oluşabilecek kirliliğe müdahale ediyor.

Haliç Şehir Hatları Tersanesi’nde üretimi devam eden İSTAÇ 11, İSTAÇ 12, İSTAÇ 13 teknelerinin mayıs ayından itibaren hizmete alınması planlanıyor.

Yeni üretilen tekneler aynı zamanda müsilaj ile de mücadele edecek. Son yapılan incelemelerde müsilaj temizliğinde vinçli teknelerin çok verimli olduğu görüldü. Bu sebeple Şehir Hatları’nın yapacağı yeni tekneler, vinçli olarak sipariş edildi. Tekne, vince topladığı müsilajı doğrudan tahliye ediyor.