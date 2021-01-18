İBB, Kar Yağışı İçin Teyakkuzda

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, Perşembe akşam saatlerinde başlayan kar yağışlarının Avrupa Yakası'nın doğusu ile Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde Pazartesi (Yarın) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Halihazırda şehir merkezinde 0°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren daha da soğuyarak eksili değerlere gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB EKİPLERİ 7 BİN PERSONELİ İLE SAHADA

Olumsuz hava koşullarının kent yaşamını etkilememesi için İBB, bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personeli ile sahada görev alıyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi ihbarlarına müdahale edildi. AKOM'dan paylaşılan verilere göre kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Trafik kazaları, istinat duvarı yıkılması, ulaşım aksamaları gibi gelen ihbarlar İBB ekipleri tarafından değerlendiriliyor.

KARIN KOORDİNASYONU AKOM'DAN YÜRÜTÜLÜYOR

İBB Birimleri (İtfaiye, Yol Bakım, Zabıta, Atık Yönetimi, İBB Trafik, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçeler, İSFALT, İSBAK, İşletmeler, Muhtarlıklar ve Gıda, Destek Hizmetleri,) ve Emniyet, Karayolları, KMO, ICA, İGA temsilcileri AKOM'dan çalışmalarını koordine ediyor. Şehir Hatları, HEAŞ (S. GÖKÇEN), BEDAŞ, AYEDAŞ ile komuta merkezlerinden irtibat sağlanıyor.

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar, trafik kamera görüntüleri doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Vira Haber