IBIA Edmund Hughes’u Yeni IMO Temsilcisi Olarak Atadı

Dr. Edmund Hughes, IMO'nun Deniz Çevresi Bölümü'nde Hava Kirliliği ve Enerji Verimliliği Başkanı olarak görev yapıyordu. Buradaki görev süresi içinde Edmund Hughes, IMO 2020 gibi dönüştürücü düzenlemeler ve gemilerin enerji verimliliğini artırmaya yönelik girişimler de dahil olmak üzere MARPOL Ek VI'nın geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Hughes bu göreve ek olarak 2018'de gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin İlk IMO Stratejisi’nden sorumlu IMO Çalışma Grubu Sekreteri olarak da görev yapmıştı. Dr. Edmund Hughes son birkaç yıldır denizcilik sektöründe danışmanlık yapıyordu.

IBIA'ya, öncelikle gemi emisyonlarının kontrolüne odaklanan denizcilik politikasındaki olağanüstü bilgisini getirecek olan Dr. Edmund Hughes, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ile yaptığı yenilikçi iş birlikleri ile başta çığır açan 'Fon ve Ödül' mekanizması olmak üzere, sera gazı emisyonlarını ele almaya yönelik stratejiler geliştirmişti. Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Çevresel Denetim Komitesi'nde 'Net sıfır havacılık ve denizcilik' konusundaki danışmanlık rolü de kendisinin bu alanda ne kadar yetkin olduğunun bir kanıtı.

IBIA Başkanı Timothy Cosulich konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Edmund'un IBIA ekibine katılması, karbondan arındırmayı benimserken yakıt ve denizcilik endüstrilerindeki liderlik arzularımızı somutlaştırıyor” şeklinde konuştu. Cosulich; “Eşsiz geçmişi ve uzmanlığıyla, IBIA'nın IMO'daki gelecekteki rolü, çalışma gruplarımız içindeki artan faaliyet ve sektör paydaşlarıyla hayati ilişkiler konusunda iyimseriz” açıklamasında bulundu.

IBIA, üyelerini, denizcilik camiasını ve paydaşlarını Edmund'u karşılamaya davet etti ve derneğe, daha geniş anlamda denizcilik endüstrisine getireceği yeni bakış açılarını, özveriyi ve yeterliliği keşfetme konusunda heyecanlıyız açıklamasında bulundu.

Vira Haber