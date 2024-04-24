IBIA ve BIMCO, Güçlerini Birleştiriyor

Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA) ve BIMCO; bunker, denizcilik enerjisi ve denizcilik sektörlerindeki çok büyük bazı zorluk ve fırsatlar üzerinde işbirliği yapmak ve deniz ticaretini karbondan arındırma çabalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Taraflar, daha temiz yakıtlara ve verimli ve sürdürülebilir deniz ticareti uygulamalarına geçişi kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi çözümler ve girişimler geliştirmek üzere ilgili uzmanlıklarından ve kaynaklarından yararlanma konusunda anlaşmaya vardılar. Taraflar arasındaki Mutabakat Zaptı aşağıdaki temel alanları ele almaya odaklanacak:

Araştırma ve Geliştirme: Bunker/deniz enerji endüstrisi ve denizcilik sektörüyle ilgili araştırma girişimleri, çalışmalar ve projeler üzerinde işbirliği yapılması.

Bilgi paylaşımı: Her iki kuruluşun üyelerine faydalı olabilecek ilgili bilgilerin, yayınların ve verilerin paylaşılması.

Eğitim ve öğretim: Denizcilik ve bunker/deniz enerjisi endüstrisindeki uzmanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik ortak eğitim programları, seminerler ve eğitim girişimleri fırsatlarının keşfedilmesi.

Etkileme: Sektörün karşılaştığı ortak sorunları ve zorlukları çözmeye yönelik çabalar üzerinde birlikte çalışma.

Mutabakat Zaptı ile ilgili konuşan IBIA İcra Direktörü Alexander Prokopakis konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“IBIA ve BIMCO arasındaki bu ortaklık, deniz ticareti endüstrisindeki karbondan arındırma konusundaki acil sorunlara çözüm bulma yolunda atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Bu işbirliği, endüstrinin denizcilik faaliyetleri için daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlemeye yönelik ortak kararlılığını da vurguluyor.”

BIMCO Genel Sekreteri ve CEO'su David Loosley ise şunları söyledi:

"IMO'nun güncellenmiş sera gazı stratejisinin kontrol noktaları ve hedefleri doğrultusunda çalışırken, deniz ticaretinin karbondan arındırılmasını etkileyen ve destekleyen tüm sektörlerde çalışmak kilit önem taşıyacak. Gemilerimiz bu süreçte birçok farklı yakıt çözümüne güvenecek; dolayısıyla bunların güvenliği ve kullanılabilirliği için çalışmak çok önemli."

IBIA ve BIMCO, küresel deniz ticareti endüstrisi için daha sürdürülebilir ve çevresel açıdan sorumlu bir geleceğe doğru ilerlemeyi teşvik etmeye kararlıdır.