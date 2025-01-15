İç Piyasada Tüketilmeyen Mavi Yengece Yurt Dışı Talebi

Yılda ortalama 100 tonun üzerinde ihraç edilen yengecin kilosu ise 20 avrodan alıcı buluyor.

Dünyada nadir bölgelerde yetişen mavi yengeç, yüksek protein içermesi nedeniyle ticari olarak önemli bir değer taşıyor. Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan, onlarca kuş türünün yanı sıra mavi yengeçlere de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki balıkçıların lagünden doğal yöntemlerle yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Lagünde sadece izinli balıkçıların avladığı mavi yengeçler, yurt dışına kilosu ortalama 20 avrodan gönderiliyor. Yılda ortalama 100 tonun üzerinde ihraç edilen mavi yengeçler, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.



“Ticari değeri çok yükseldi”

Akyatan Lagünü'nde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, “Mavi yengeçlerimizi eski yöntemlerle doğaya zarar vermeden avlıyoruz. Türkiye'de yetişen ve ihraç edilen mavi yengeçlerin yüzde 90'ı Adana'dan gönderiliyor. Mavi yengeçler eskiden ticari bir değeri olmayan, Türkiye'de tüketimi olmadığı içinde balıkçılarımız tarafından yakalanıp geri atılan bir türdü. Ancak Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden talep gelince ticari değeri çok yükseldi” ifadelerini kullandı.



“Yengeçler canlı ihraç ediliyor”

Mavi yengeçlerin ihraç edileceği ülkeye kadar canlı olarak gönderildiğini belirten Başkan Karataş, daha sonra şunları söyledi:

“Mavi yengeç ihracı çok hassasiyet isteyen bir iş. Mavi yengeçler yakalandıktan sonra gönderileceği yere kadar canlı olarak gönderilmeli. Aksi halde salgıladığı zehirli maddeyle sağlığa zarar veriyor. O nedenle Karataş'taki balıkçılar bu tekniği çok iyi biliyor ve mavi yengeçleri ihraç edileceği ülkeye gönderiyor. Mavi yengeç ve balıkçılık hem bölgemize hem de ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.”



“Mavi yengeçler çok lezzetli”

Mavi yengeçlerin son yıllarda yurt içinden de talep gördüğünü anlatan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, “Karataş'ın mavi yengecinin lezzeti gerçekten çok güzel. Keşfedenler mutlaka her zaman tüketmek istiyor. Bu lagünümüzden çıkan su ürünleri çok kaliteli. Türkiye'nin en büyük lagünü olma özelliği taşıyan Akyatan Lagünü'nde canlı çeşitliliği çok fazla. Biz de bunun tanıtımını yapıp ekonomik getiri hedefliyoruz” dedi.

Vira Haber