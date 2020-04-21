İdare Hukuku (İdari Dava) Avukatı

İdare Hukuku , yönetimsel anlamda idarenin yetkileri, bunun kapsamı ve vatandaş ile olan ilişkinin belirlenmesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Daha basit bir tabir ile idareyle vatandaş ve kurumların kendi arasındaki her türlü sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini belirten bir kurallar bütünüdür. İdari Dava Avukatı, bu konuyla alakalı sorunların yargıya taşınması hususunda başat rol oynar.

İdarenin Sorumluluk Halleri Nelerdir?

Türkiye'deki kanunlara göre idare; yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirmezse, bunu geç veya son derece kötü bir biçimde yaparsa, böyle hallerde kusur sorumluluğu olarak tanımlanmış olan bir durum ortaya çıkar. Bazı hallerde ise kurunun olmamasına rağmen birtakım zararlardan dolayı idare sorumlu tutulur. Örneğin bir kamu görevlisinin işini yaparken, başkalarını zarara uğratması bunun en güzel örneğidir.

İdare Davaları Nelerdir?

İzmir avukat idarenin sorumluluğundan dolayı tazminat davası açabilmekte.

Memurlara dair davaların yürütülmesi

Kamulaştırmayla alakalı davalar

İdari olarak kesilmiş para cezası davaları

Hukuka tamamen aykırı olan birtakım idari işlemlerin iptal edilmesine dair açılan davalar

İdari anlaşmalardan dolayı ortaya çıkan davalar

Öğrenci davaları gibi birçok farklı türü vardır.

Tüm bu konularda izmir avukat büyük bir deneyime sahiptir. Böylelikle süreci en başından en sonuna kadar başarılı bir biçimde yürütür.

İdare Davalarda Süreç Nasıl Başlar?

İdari dava avukatı, dava eden tarafın idare olduğu dönemlerde, ilk olarak ortaya çıkan zararın kaynağını tespit etmek zorundadır. Bunun için de bir dava açılır. Eğer kaynak bunun sonucunda idarenin gerçekleştirmiş olduğu bir eylem ise bunun sonrasında bir sene içinde bir davanın açılması gerekir. Ancak kaynak idari sözleşme ya da idari işlem ise davanın açılma süresi 60 gündür.

İdare Hukuku Davalarında Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

İdari dava avukatı, konunun hangi mahkemeye götürüleceği konusunda bilgi sahibidir. Buna göre nakil ve atama gibi hususlar olduğunda, bunun için yetkili olan mahkeme; atanılan veya bundan önceki yerde bulunan idare mahkemesidir. Özlük hakkı, disiplin cezası, parasal hak gibi konularda, yine ikamet edilen ya da görev yapılan yerdeki idari mahkemeye gidilmelidir