İDO beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı.

İDO, ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek ve zaman avantajı sağlayacak hatlar açmayı sürdürürken, beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı. Bu doğrultuda yeni Kabataş- Bostancı iç hat seferlerini misafirlerinin hizmetine sunan İDO, ayrıca her gün Kabataş- Bursa seferleri gerçekleştirecek.

Misafirlerine deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla sunan İDO, uzun zamandır beklenen Kabataş hattı seferlerini başlattı. Ulaşım ihtiyaçlarını öngörerek yeni hatlar açan ve tüm hatlarının planlamasını oluşturan İDO, her gün Kabataş- Bursa seferleri ve günde iki kez Kabataş- Bostancı iç hat seferleri gerçekleştirecek.

Zaman kazandıran Kabataş- Bursa seferleri

İDO, zaman avantajı sağlayacak yeni hatlarına Kabataş – Bursa seferlerini de ekledi. Kabataş- Bursa seferleri her gün; Kabataş/ Kadıköy/ Bursa; Kabataş/ Kadıköy/ Yenikapı/ Bursa; Bursa / Yenikapı/ Kadıköy/ Kabataş rotalarını takip edecek.