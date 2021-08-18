İDO, borçlarını TL’ye çevirerek sermaye yapısını güçlendirdi

Akfen Holding A.Ş. ile Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ortaklığında faaliyet gösteren ve deniz ulaşımında sektör lideri olan İDO, bu yeni finansman yapı değişikliğini sürdürülebilirlik vizyonuyla gerçekleştirdi. İDO filosunda bulunan 7 feribot, 24 deniz otobüsü, 22 arabalı vapur ve 34 adet iskele ile İstanbul şehir içinde 3, İstanbul dışında 15 olmak üzere toplam 18 ana hatta faaliyet gösteriyor.

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, finansal yapılandırmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Osmangazi Köprüsü’nün sözleşmede yer alan araç geçiş fiyatının revize edilmek suretiyle düşürülmesi ve Eskihisar-Topçular hattında hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faaliyet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız rekabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz etki ile ödeme güçlüğüne giren şirketimiz, borcun TL’ye çevrilmesi ile daha güçlü bir yapıya kavuşmuş oldu.”

Borcu, önemli ölçüde TL’ye çevrilerek sağlıklı bir bilançoya sahip olması sağlanan İDO, bu yapılandırma sonucunda mevcut hatlarında hizmetin aksamadan sürdürülmesi için her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyor.

Vira Haber