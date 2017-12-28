İDO iç hat seferlerinde düzenleme yaptı

İDO seferlerini gelen yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre yenden şekillendirdi Bu doğrultuda 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle iç hat seferleri yeniden düzenlenmiş olup, Bostancı-Kadıköy, Yenikapı-Bakırköy hattında seferler günlük karşılıklı 8 sefer (hafta sonu 6 sefer), Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferler ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacak.

Diğer tüm hatlardaki seferler, yolcular için konforlu, keyifli ve avantajlı şekilde devam ediyor.

Vira Haber