İDO iç hat seferlerinde düzenleme yaptı
İDO, yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre seferlerini düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle iç hat seferlerinde yeniden düzenlenme yapıldı.
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İDO seferlerini gelen yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre yenden şekillendirdi Bu doğrultuda 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle iç hat seferleri yeniden düzenlenmiş olup, Bostancı-Kadıköy, Yenikapı-Bakırköy hattında seferler günlük karşılıklı 8 sefer (hafta sonu 6 sefer), Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferler ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacak.
Diğer tüm hatlardaki seferler, yolcular için konforlu, keyifli ve avantajlı şekilde devam ediyor.
Vira Haber
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